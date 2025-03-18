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В Черкассах суд отпустил из-под домашнего ареста митрополита УПЦ МП Феодосия

16:40, 18 марта 2025
В Сосновском районном суде Черкасс объяснили, почему отпустили из-под домашнего ареста митрополита Феодосия.
В Черкассах суд отпустил из-под домашнего ареста митрополита УПЦ МП Феодосия
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Сосновский районный суд Черкасс принял решение изменить меру пресечения митрополиту УПЦ МП Феодосию, которого обвиняют в разжигании межрелигиозной розни и оправдывании вооруженной агрессии России. Священнослужителя освободили из-под ночного домашнего ареста, заменив его на личное обязательство.

Судебное заседание по делу настоятеля Черкасской епархии прошло 18 марта. Прокуратура настаивала на продолжении ночного домашнего ареста, однако суд отклонил ходатайство.

Однако суд отказал в ходатайстве и до 18 мая наложил на обвиняемого личное обязательство, включающее следующие обязанности:

  • прибывать по каждому требованию в суд;
  • сообщать суд об изменении своего места жительства, работе и смене контактного номера телефона;
  • воздерживаться от общения со свидетелями;
  • продлить хранение у соответствующих органов государственной власти паспорта для выезда за границу, других документов, дающих право на выезд из Украины.

В случае невыполнения этих обязанностей митрополиту грозит изменение меры пресечения на более строгий с наложением штрафа.

Отмечается, что решение суда мотивировано тем, что с течением времени риски, которые были основанием для продления меры пресечения, уменьшились. Кроме того, обвиняемый в период пребывания под домашним арестом не нарушал возложенные на него обязанности, не уклонялся и не скрывался от суда.

После рассмотрения ходатайства прокурора судебное заседание было отложено до 11.00 25 марта в связи с отсутствием обвиняемого из-за ухудшения его самочувствия, отмечает суд.

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