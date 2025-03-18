У Черкасах суд відпустив з-під домашнього арешту митрополита УПЦ МП Феодосія

У Соснівському районному суді Черкас пояснили, чому відпустили з-під домашнього арешту митрополита Феодосія.

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Соснівський районний суд Черкас ухвалив рішення змінити запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Феодосію, якого обвинувачують у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії Росії. Священнослужителя звільнили з-під нічного домашнього арешту, замінивши його на особисте зобов’язання.

Судове засідання у справі настоятеля Черкаської єпархії відбулося 18 березня. Прокуратура наполягала на продовженні нічного домашнього арешту, проте суд відхилив це клопотання.

Однак суд відмовив у клопотанні та натомість до 18 травня наклав на обвинуваченого особисте зобовʼязання, що включає такі обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до суду;

повідомляти суд про зміну свого місця проживання, роботи та зміну контактного номера телефону;

утримуватися від спілкування зі свідками;

продовжити зберігання у відповідних органів державної влади паспорта для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд з України.

У разі невиконання цих обовʼязків митрополиту загрожує зміна запобіжного заходу на більш суворий із накладенням штрафу.

Зазначається, що рішення суду мотивовано тим, що з перебігом часу ризики, які були підставою для продовження запобіжного заходу, зменшилися. Крім того, обвинувачений у період перебування під домашнім арештом не порушував покладені на нього обов’язки, не ухилявся і не переховувався від суду.Після розгляду клопотання прокурора судове засідання було відкладено до 11.00 25 березня у зв’язку з відсутністю

обвинуваченого через погіршення його самопочуття, зазначає суд.

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