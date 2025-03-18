Нацкомісія визначила процедуру перевірки та затвердження переліку клієнтів, які не підпадають під дію санкцій

У НКЦПФР заявили, що зробили ще один крок для відновлення доступу до активів клієнтів.

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У вівторок, 18 березня, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України схвалила документ, який визначає процедуру перевірки та затвердження переліку клієнтів, які не підпадають під дію санкцій. Про це повідомив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

«Це важлива і відповідальна частина, тому попередньо Комісія проводила низку консультацій з дотичними органами, обговорення з ініціативною групою клієнтів та публічний Комітет», - повідомив він.

Також було оприлюднено Порядок формування переліку активів, включно з грошовими коштами, які належать клієнтам/депонентам професійного учасника ринків капіталу, до якого застосовано санкцію у виді «блокування активів».

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