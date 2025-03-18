Нацкомиссия определила процедуру проверки и утверждения перечня клиентов, не подпадающих под действие санкций

В НКЦБФР заявили, что сделали еще один шаг для восстановления доступа к активам клиентов.

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Во вторник, 18 марта, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины одобрила документ, определяющий процедуру проверки и утверждения перечня клиентов, не подпадающих под действие санкций. Об этом сообщил глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

«Это важная и ответственная часть, поэтому предварительно Комиссия проводила ряд консультаций с соприкасающимися органами, обсуждение с инициативной группой клиентов и публичный Комитет», - сообщил он.

Также был обнародован Порядок формирования перечня активов, включая денежные средства, принадлежащие клиентам/депонентам профессионального участника рынков капитала, к которому применена санкция в виде «блокировки активов».

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