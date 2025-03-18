Нацкомиссия определила процедуру проверки и утверждения перечня клиентов, не подпадающих под действие санкций

Во вторник, 18 марта, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины одобрила документ, определяющий процедуру проверки и утверждения перечня клиентов, не подпадающих под действие санкций. Об этом сообщил глава НКЦБФР Руслан Магомедов.
«Это важная и ответственная часть, поэтому предварительно Комиссия проводила ряд консультаций с соприкасающимися органами, обсуждение с инициативной группой клиентов и публичный Комитет», - сообщил он.
Также был обнародован Порядок формирования перечня активов, включая денежные средства, принадлежащие клиентам/депонентам профессионального участника рынков капитала, к которому применена санкция в виде «блокировки активов».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.