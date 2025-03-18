Военнослужащий пропал без вести или находится в плену — что делать и куда обращаться семье

В Минюсте назвали ключевые шаги для семей военнослужащих, которые пропали без вести или находятся в плену.

Фото: firtka.if.ua

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Украина гарантирует правовую защиту и социальную поддержку семьям военнослужащих, которые пропали без вести при особых обстоятельствах или находятся в плену у врага. Об этом напомнило Министерство юстиции Украины.

Что делать семьям

Обращение в суд: Если необходимо официально признать военнослужащего безвестно отсутствующим или получить решение о признании его погибшим, Минюст рекомендует обращаться в местные суды. Для этого понадобятся:

- заявление с обоснованием цели (например, получение выплат или наследства);

- документы, подтверждающие факт исчезновения (справки от воинской части, ТЦК и СП и т. д.).

Оформление документов

Для получения выплат или удостоверений членов семьи Минюст советует обращаться в соответствующие органы (военные части, РТЦК и СП) с заверенными копиями документов (паспорт, свидетельства о браке/рождении и т. д.).

Бесплатная правовая помощь:

Позвоните в контакт-центр БПП: 0 800 213 103 (бесплатно);

Обратитесь в ближайший центр предоставления БПП (адреса).

Ключевые шаги для семей

Соберите информацию о военнослужащем (ФИО, дата рождения, место службы, обстоятельства исчезновения).

Обратитесь в уполномоченные органы (Национальная полиция, Координационный штаб, МВД) для внесения данных в реестры и получения выписок.

В случае необходимости судебного решения — подайте заявление в суд.

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