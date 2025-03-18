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Конституционный Суд Украины поздравил НАПК с 10-летием – коррупция несовместима с ценностями Конституции

16:52, 18 марта 2025
Конституционный Суд подчеркнул важность борьбы с коррупцией.
Конституционный Суд Украины поздравил НАПК с 10-летием – коррупция несовместима с ценностями Конституции
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Конституционный Суд Украины выразил поздравления работникам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по случаю 10-летия со дня образования агентства. С поздравлением выступил руководитель Секретариата Конституционного Суда Украины Виктор Бесчастный от имени исполняющего обязанности Председателя Суда Василия Лемака.

Как указано в приветственном письме, сегодня есть возможность отметить усилия парламента и правительства Украины в 2014 - 2015 годах, которые после Революции Достоинства способствовали созданию законодательства в области предотвращения коррупции и учреждению специальных антикоррупционных органов. Одним из шагов в этой сфере было принятие Кабинетом Министров Украины постановления «О создании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции» от 18 марта 2015 года № 118.

Коррупция нарушает человеческие права и верховенство права, вызывает эрозию конституционной системы власти, поэтому несовместима с основополагающими ценностями Конституции Украины. Конституционный Суд Украины отмечал в юридических позициях, что коррупция сдерживается с помощью структурных реформ, надежных и длительных антикоррупционных законов, а также согласованного институционального механизма их внедрения и обеспечения, поддерживаемого независимым, справедливым и беспристрастным правосудием. Эффективность Основного Закона Украины значительно зависит от деятельности исполнительных органов власти, которые сосредоточены на противодействии коррупции. В то же время важно, чтобы государственные усилия в противодействии коррупции постоянно находились в пространстве конституционного порядка, - говорится в тексте поздравления.

Конституционный Суд Украины убежден в том, что в последующие годы институциональная способность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и в дальнейшем будет расти, а его деятельность будет служить эффективности государства, укреплению конституционной демократии на пути Украины к полноправному членству в Европейском Союзе.

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