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Конституційний Суд України привітав НАЗК з 10-річчям – корупція несумісна з цінностями Конституції

16:52, 18 березня 2025
Конституційний Суд підкреслив важливість боротьби з корупцією.
Конституційний Суд України привітав НАЗК з 10-річчям – корупція несумісна з цінностями Конституції
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Конституційний Суд України висловив привітання працівникам Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з нагоди 10-річчя з дня утворення агентства. З привітанням виступив керівник Секретаріату Конституційного Суду України Віктор Бесчастний від імені виконувача обов’язків Голови Суду Василя Лемака.

Як зазначено у вітальному листі, сьогодні є нагода відзначити зусилля парламенту та Уряду України в 2014 − 2015 роках, які після Революції Гідності сприяли створенню законодавства у галузі запобігання корупції та заснуванню спеціальних антикорупційних органів. Одним із кроків у цій сфері було ухвалення Кабінетом Міністрів України постанови «Про утворення Національного агентства з питань запобігання корупції» від 18 березня 2015 року № 118.

Корупція порушує людські права й верховенство права, спричиняє ерозію конституційної системи влади, відтак є несумісною з основоположними цінностями Конституції України. Конституційний Суд України зазначав у юридичних позиціях, що корупція стримується за допомогою структурних реформ, надійних та тривалих антикорупційних законів, а також узгодженого інституційного механізму їх упровадження та забезпечення, що підтримується незалежним, справедливим та неупередженим правосуддям. Ефективність Основного Закону України значно залежить від діяльності виконавчих органів влади, які зосереджені на протидії корупції. Водночас важливо, щоби державні зусилля у протидії корупції постійно перебували в просторі конституційного порядку , – йдеться у тексті привітання.

Конституційний Суд України переконаний у тому, що в наступні роки інституційна спроможність Національного агентства з питань запобігання корупції й надалі буде зростати, а його діяльність слугуватиме ефективності держави, зміцненню конституційної демократії на шляху України до повноправного членства в Європейському Союзі.

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