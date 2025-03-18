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Списання податків на понад 641 млн грн — завершили слідство у справі ексзаступника голови ДФС Білана

21:04, 18 березня 2025
Експосадовець, діючи в інтересах субʼєкта господарювання, умисно не підписав у встановлений строк проект рішення за результатами розгляду скарги платника податків на податкові повідомлення-рішення територіальних органів фіскальної служби.
Списання податків на понад 641 млн грн — завершили слідство у справі ексзаступника голови ДФС Білана
Фото: nabu.gov.ua
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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування за підозрою колишнього першого заступника голови Державної фіскальної служби у зловживанні службовим становищем, що призвело до багатомільйонних збитків державі.

У відомствах не називають прізвище експосадовця, але, за даними ЗМІ, мова йде про Сергія Білана.

За даними слідства, суб’єкт господарювання звернувся до ДФС зі скаргою на рішення про стягнення податків. Підозрюваний, маючи виключне право підпису рішень за результатами розгляду скарг та діючи в інтересах суб’єкта господарювання, навмисно не підписав готовий проєкт відповідного рішення у встановлений термін.

«Внаслідок цього скарга була автоматично задоволена, а бюджет втратив можливість стягнути податки та штрафні санкції на суму понад 641 млн грн», - повідомили у НАБУ.

25 лютого експосадовцю повідомили про підозру.

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НАБУ САП ДФС

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