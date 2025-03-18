Списание налогов более чем на 641 млн грн — завершили следствие по делу экс-замглавы ГФС Билана

Бывший чиновник, действуя в интересах субъекта хозяйственной деятельности, умышленно не подписал в установленный срок проект решения по результатам рассмотрения жалобы налогоплательщика на налоговые уведомления-решения территориальных органов фискальной службы.

Фото: nabu.gov.ua

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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по подозрению бывшего первого заместителя главы Государственной фискальной службы в злоупотреблении служебным положением, что привело к многомиллионным убыткам государству.

В ведомствах не называют фамилию экс-чиновника, но, по данным СМИ, речь идет о Сергее Билане.

По данным следствия, субъект хозяйственной деятельности обратился в ГФС с жалобой на решение о взыскании налогов. Подозреваемый, обладая исключительным правом подписи решений по результатам рассмотрения жалоб и действуя в интересах субъекта хозяйственной деятельности, намеренно не подписал готовый проект соответствующего решения в установленный срок.

«В результате этого жалоба была автоматически удовлетворена, а бюджет потерял возможность взыскать налоги и штрафные санкции на сумму более 641 млн грн», — сообщили в НАБУ.

25 февраля экс-чиновнику сообщили о подозрении.

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