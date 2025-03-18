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В Харькове женщина «купила» ребенка для сына, чтобы его не мобилизовали

16:16, 18 марта 2025
В Харькове женщина и врач организовали фиктивное отцовство для отсрочки от армии.
В Харькове женщина «купила» ребенка для сына, чтобы его не мобилизовали
Фото: pgo.gov.ua
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В Харькове женщина вместе с врачом-акушеркой организовали фиктивное отцовство для сына, чтобы тот мог избежать военной службы. Теперь обеим женщинам инкриминируют препятствование деятельности Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Согласно информации правоохранителей, в сентябре 2024 года 61-летняя жительница Львова обратилась к подруге, которая работает врачом в Харькове. Она рассказала, что ее 31-летний сын является лицом призывного возраста, имеет двое детей, но не имеет законных оснований для получения отсрочки от службы. Женщина попросила подругу помочь «спасти» сына от армии. Врач нашла беременную женщину и предложила ей за деньги внести в свидетельство о рождении ребенка имя сына своей подруги как отца.

В декабре 2024 года львовянка приехала в Харьков, передала 400 долларов США частью вознаграждения и заверила беременную, что будет регулярно передавать деньги до трех лет ребенку. В конце месяца она осуществила еще один перевод на сумму 4200 грн, чтобы гарантировать участие женщины в схеме.

В феврале 2025 года после рождения ребенка, львовянка поехала в Харьков, где подала документы в один из ЦНАПов, чтобы официально признать отцовство своего сына. Там ее задержали правоохранители.

Женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Через несколько дней правоохранители задержали и врача. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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прокуратура Харьков мобилизация

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