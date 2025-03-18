Может ли студент дневного отделения официально работать на минимальную зарплату — ответ Гоструда

Особенности трудовых отношений с совершеннолетними и несовершеннолетними студентами.

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Юго-Западное межрегиональное управление Госслужбы труда разъяснило, может ли студент дневного отделения университета официально устроиться на работу с минимальной заработной платой.

Да, студент может официально работать, однако следует учитывать некоторые нюансы.

Согласно ст. 51 КЗоТ Украины, для лиц в возрасте 16–18 лет рабочее время не может превышать 36 часов в неделю, а для тех, кто работает во время учебы, – не более половины этой нормы (18 часов в неделю). Это ограничение касается только несовершеннолетних студентов.

Кроме того, в соответствии со ст. 194 КЗоТ Украины, на несовершеннолетних работников распространяется гарантия полной оплаты труда при сокращенном рабочем времени.

Если студенту уже исполнилось 18 лет, он работает на общих условиях: его рабочее время может быть полным или сокращенным по договоренности с работодателем, а оплата труда осуществляется пропорционально отработанному времени или выполненной норме труда (ст. 56 КЗоТ).

Таким образом, если студенту менее 18 лет, он имеет право на полную оплату при сокращенном рабочем дне. Если ему 18 лет и больше – оплата производится пропорционально фактически отработанному времени или выполненному объему работы.

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