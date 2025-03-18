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Чи може студент денного відділення офіційно працювати на мінімальну зарплату — відповідь Держпраці

23:30, 18 березня 2025
Особливості трудових відносин з повнолітніми та неповнолітніми студентами.
Чи може студент денного відділення офіційно працювати на мінімальну зарплату — відповідь Держпраці
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Південно-Західне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи може студент денного відділення університету офіційно піти працювати на роботу на мінімальну заробітну плату.

Так,  студент може офіційно працювати, однак слід врахувати деякі нюанси.

Відповідно до ст. 51 КЗпП України, для осіб віком 16–18 років робочий час не може перевищувати 36 годин на тиждень, а для тих, хто працює під час навчання, – не більше половини цієї норми (18 годин на тиждень). Це обмеження стосується лише неповнолітніх студентів.

Також на неповнолітніх працівників, відповідно до ст. 194 КЗпП України, поширюється гарантія повної оплати праці при скороченому робочому часі.

Якщо студенту вже виповнилося 18 років, він працює на загальних умовах: його робочий час може бути повним, або скороченим за домовленістю з роботодавцем, а оплата праці здійснюється пропорційно відпрацьованому часу або виконаній нормі праці (ст. 56 КЗпП).

Отже, якщо студенту менше 18 років, він має право на повну оплату при скороченому робочому дні. Якщо 18 років і більше – оплата здійснюється пропорційно фактично відпрацьованому часу, або виконаному обсягу роботи.

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