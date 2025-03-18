У Києві оштрафували водія маршрутки, про порушення ПДР якого «гуділи» соцмережі

Водій маршрутного транспортного засобу виїхав на зустрічну смугу для руху.

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У Києві притягнули до відповідальності водія маршрутки, який порушив ПДР. Як повідомили у Патрульній поліції столиці, в інтернеті поширили інформацію про водія маршрутного транспортного засобу, який порушив ПДР, виїхавши на зустрічну смугу для руху.

Відтак, його встановили та розшукали інспектори. З водієм провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил зустрічного роз'їзду) КУпАП.

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