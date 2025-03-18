В Киеве оштрафовали водителя маршрутки, о нарушении ПДД которого «гудели» соцсети

Водитель маршрутного транспортного средства выехав на встречную полосу движения.

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В Киеве привлекли к ответственности водителя маршрутки, который нарушил ПДД. Как сообщили в Патрульной полиции столицы, в интернете распространилась информация о водителе маршрутного транспортного средства, который нарушил ПДД, выехав на встречную полосу движения.

Впоследствии его установили и разыскали инспекторы. С водителем провели профилактическую беседу о недопущении подобных случаев в будущем и вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил встречного разъезда) КУоАП.

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