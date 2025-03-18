Для конкурсантов на должность судьи уберут требование о 75% правильных ответов на тестировании по знанию истории украинской государственности

Депутаты решили еще больше упростить требования для кандидатов в судьи относительно знания истории украинской государственности.

Источник фото: Верховный Суд

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В Верховной Раде подготовили новые изменения в конкурсных процедурах на должность судьи. В частности, предлагается упростить требования к знаниям по истории украинской государственности. Напомним, ранее законодатели упростили требования к IQ кандидатов в судьи.

Как сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов, он вместе с коллегами зарегистрировал законопроект о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» относительно некоторых вопросов проведения конкурса на должность судьи.

Среди ключевого:

убирают требование о 75% для тестирования по истории украинской государственности;

убирают повторное собеседование для конкурса в апелляционные суды. Сейчас оно должно проводиться дважды – во время квалификационного оценивания кандидатов и после определения победителей конкурса;

на время действия военного положения и в течение 1 года со дня его прекращения лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, может повторно его сдать в рамках новых процедур без каких-либо временных ограничений. Сейчас пересдать такой экзамен возможно только через год;

устанавливают четкие и понятные правила ограничения общего доступа к судейским досье (досье кандидатов), а также декларациям добропорядочности и родственных связей. Это будет в случаях, когда судья является военнослужащим, или его близкие лица находятся на территории боевых действий и т. д.

По словам Маслова, с инициативой внесения соответствующих изменений в Комитет обратилась Высшая квалификационная комиссия судей Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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