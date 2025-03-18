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Трамп говорил об Украине со Стармером перед разговором с Путиным

15:52, 18 марта 2025
Премьер-министр Британии Стармер призвал президента США Дональда Трампа поддержать Украину «для достижения справедливого и прочного мира».
Трамп говорил об Украине со Стармером перед разговором с Путиным
Фото: unn
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого обсудили войну в Украине. Основной темой переговоров стала необходимость поддержки Украины на международной арене и обеспечения ее сильной позиции для достижения справедливого и прочного мира. Об этом сообщает The Guardian.

По словам спикера Стармера, «премьер-министр проинформировал президента о своем призыве к международным лидерам в рамках инициативы „Коалиция желающих“, который состоялся в субботу», а также «подчеркнул, что все должны работать вместе, чтобы поставить Украину в самую сильную позицию для достижения справедливого и прочного мира».

Стороны также обсудили визит министра бизнеса и торговли Великобритании в Вашингтон и общие торговые отношения, а также удары США по хуситам в Йемене.

Разговор состоялся накануне разговора Трампа с Путиным.

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