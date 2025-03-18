У Харкові жінка «купила» дитину для сина, щоб його не мобілізували

У Харкові жінка та лікарка організували фіктивне батьківство для відстрочки від армії.

Фото: pgo.gov.ua

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У Харкові жінка разом з лікаркою-акушеркою організували фіктивне батьківство для сина, щоб той міг уникнути військової служби. Тепер обом жінкам інкримінують перешкоджання діяльності Збройних сил України. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Згідно з інформацією правоохоронців, у вересні 2024 року 61-річна мешканка Львова звернулася до подруги, яка працює лікаркою в Харкові. Вона розповіла, що її 31-річний син є особою призовного віку, має двоє дітей, але не має законних підстав для отримання відстрочки від служби. Жінка попросила подругу допомогти «врятувати» сина від армії. Лікарка знайшла вагітну жінку і запропонувала їй за гроші внести до свідоцтва про народження дитини ім’я сина своєї подруги як батька.

У грудні 2024 року львівʼянка приїхала до Харкова, передала 400 доларів США частиною винагороди та запевнила вагітну, що буде регулярно передавати гроші до трьох років дитині. Наприкінці місяця вона здійснила ще один переказ на суму 4200 грн, щоб гарантувати участь жінки в схемі.

В лютому 2025 року після народження дитини, львів'янка поїхала до Харкова, де подала документи до одного з ЦНАПів, щоб офіційно визнати батьківство свого сина. Там її затримали правоохоронці.

Жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Через кілька днів правоохоронці затримали й лікарку. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

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