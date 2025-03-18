Практика судів
  1. В Україні

Військовослужбовець зник безвісти або перебуває у полоні — що робити та куди звертатись родині

16:09, 18 березня 2025
У Мін’юсті назвали ключові кроки для родин військовослужбовців, які зникли безвісти або перебувають у полоні.
Військовослужбовець зник безвісти або перебуває у полоні — що робити та куди звертатись родині
Фото: firtka.if.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна гарантує правовий захист і соціальну підтримку сім’ям військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин або перебувають у ворожому полоні. Про це нагадало Міністерство юстиції України.

Що робити родинам

Звернення до суду: Якщо необхідно офіційно визнати військовослужбовця безвісно відсутнім чи отримати рішення про оголошення його померлим, Мін’юст рекомендує звертатися до місцевих судів. Для цього потрібні:

- заява з обґрунтуванням мети (наприклад, отримання виплат чи спадщини);

- документи, що підтверджують факт зникнення (довідки від військової частини, ТЦК та СП тощо).

Оформлення документів

Для отримання виплат чи посвідчень членів сім'ї Мін’юст радить звертатися до відповідних органів (військових частин, РТЦК та СП) із завіреними копіями документів (паспорт, свідоцтва про шлюб/народження тощо).

Безоплатна правова допомога:

- Зателефонуйте до контакт-центру БПД: 0 800 213 103 (безкоштовно);

- Зверніться до найближчого центру з надання БПД (адреси).

Ключові кроки для родин

- Зберіть інформацію про військовослужбовця (ПІБ, дата народження, місце служби, обставини зникнення).

- Зверніться до уповноважених органів (Національна поліція, Координаційний штаб, МВС) для внесення даних до реєстрів та отримання витягів.

- У разі потреби в судовому рішенні – подайте заяву до суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ мінюст військовослужбовці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Білий дім опублікував підсумки розмови Трампа і Путіна

За підсумками розмови Трампа і Путіна досягнуто згоди, що рух до миру в Україні розпочнеться з припинення вогню у сфері енергетики та інфраструктури – повідомляє Білий дім.

Військовозобов’язані чоловіки за кордоном від 18 до 60 років зможуть стати на військовий облік дистанційно – Верещук

Міноборони в тижневий строк внесе постанову, за якою громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідання ТЦК і без проходження ВЛК.

Заробітна плата працівників апаратів судів з 1 квітня збільшиться на 20-87% в залежності від посади — ДСА

Суттєво розмір посадового окладу збільшиться в апеляційних та місцевих спеціалізованих судах і значно менше – в районних судах.

ВАКС: правосуддя з обвинувальним ухилом

Слідчі судді ВАКС уже на етапі обрання запобіжного заходу перебувають під впливом цілеспрямовано сформованої суспільної думки і їм треба виявляти мужність, щоб при ухваленні рішення не озиратися на громадський осуд та «атаку» громадських активістів – набагато простіше «йти за вітром», задовольняючи клопотання НАБУ/САП та застосовуючи до підозрюваних максимально суворі види процесуального примусу.

Для конкурсантів в судді приберуть вимогу про 75% вірних відповідей на тестуванні щодо знання історії української державності

Депутати вирішили ще більше спростити вимоги для кандидатів у судді щодо знання історії української державності.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Андрущенко
    Сергій Андрущенко
    перший заступник голови СБ України — керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України