Військовослужбовець зник безвісти або перебуває у полоні — що робити та куди звертатись родині

У Мін’юсті назвали ключові кроки для родин військовослужбовців, які зникли безвісти або перебувають у полоні.

Фото: firtka.if.ua

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Україна гарантує правовий захист і соціальну підтримку сім’ям військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин або перебувають у ворожому полоні. Про це нагадало Міністерство юстиції України.

Що робити родинам

Звернення до суду: Якщо необхідно офіційно визнати військовослужбовця безвісно відсутнім чи отримати рішення про оголошення його померлим, Мін’юст рекомендує звертатися до місцевих судів. Для цього потрібні:

- заява з обґрунтуванням мети (наприклад, отримання виплат чи спадщини);

- документи, що підтверджують факт зникнення (довідки від військової частини, ТЦК та СП тощо).

Оформлення документів

Для отримання виплат чи посвідчень членів сім'ї Мін’юст радить звертатися до відповідних органів (військових частин, РТЦК та СП) із завіреними копіями документів (паспорт, свідоцтва про шлюб/народження тощо).

Безоплатна правова допомога:

- Зателефонуйте до контакт-центру БПД: 0 800 213 103 (безкоштовно);

- Зверніться до найближчого центру з надання БПД (адреси).

Ключові кроки для родин

- Зберіть інформацію про військовослужбовця (ПІБ, дата народження, місце служби, обставини зникнення).

- Зверніться до уповноважених органів (Національна поліція, Координаційний штаб, МВС) для внесення даних до реєстрів та отримання витягів.

- У разі потреби в судовому рішенні – подайте заяву до суду.

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