ЄС не може відкрити переговорні кластери з Україною без згоди Угорщини, — міністр Польщі з питань ЄС Адам Шлапка

Міністр Польщі з питань ЄС Адам Шлапка заявив, що Євросоюз не може відкрити перший кластер у переговорах про вступ України до ЄС.

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Європейський Союз готується до відкриття переговорних кластерів з Україною, зокрема першого – «Основи» (Fundamentals). Однак на цьому шляху виникла суттєва перешкода: рішення потребує одностайної підтримки всіх 27 країн-членів ЄС. Наразі процес заблокований через позицію Угорщини. Про це повідомив міністр Польщі з питань ЄС Адам Шлапка, передає ЄП.

"Ви знаєте політичну ситуацію у плані двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною. Ми, як я завжди кажу, сповнені рішучості під час польського головування просувати вперед процес розширення ЄС. Це один з наших пріоритетів", – розповів Шлапка.



За його словами, Єврокомісія також "налаштована дуже рішуче", проводячи процес скринінгу українського законодавства.

"Тож ми готові працювати над цим, але нам потрібна одностайність, на жаль", – констатував польський міністр з питань ЄС.

У Євросоюзі розраховують на те, що відкриття кластерів на перемовинах з Україною буде ґрунтуватися на досягненнях і має базуватися на аргументах, а не на політичних конфліктах.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна активно працює над подоланням перешкод, пов'язаних із блокуванням Угорщиною старту переговорного процесу щодо членства в Євросоюзі.

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