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Україна шукає шляхи подолання блокади Угорщини початку перемовин про вступ до ЄС, — Андрій Сибіга

20:22, 12 березня 2025
Для цього розглядаються різні варіанти вирішення ситуації, зокрема з використанням механізмів європейської дипломатії.
Україна шукає шляхи подолання блокади Угорщини початку перемовин про вступ до ЄС, — Андрій Сибіга
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Україна активно працює над подоланням перешкод, пов'язаних із блокуванням Угорщиною старту переговорного процесу щодо членства в Євросоюзі. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Для цього розглядаються різні варіанти вирішення ситуації, зокрема з використанням механізмів європейської дипломатії.

«Ми знаємо позицію Угорщини, яка на сьогодні дійсно заблокувала відкриття переговорних кластерів. Ми дуже розраховуємо на можливість залучення дипломатичного процесу для розблокування, тому що це також інтерес Європи – подальше просування України на шляху до членства в ЄС», — зазначив Сибіга, цитує «Укрінформ».

Андрій Сибіга підкреслив, що Україна наразі аналізує різні варіанти співпраці з Угорщиною для подолання перешкод у переговорному процесі.

Він також зазначив, що Київ зацікавлений у тому, щоб Польща успішно виконала роль головуючої країни в Раді ЄС, і розраховує на її активну участь у відкритті окремих переговорних кластерів.

«Ми в постійних консультаціях з польською стороною, сьогодні з міністром Сікорським ми теж торкнулися цього питання», – наголосив очільник МЗС.

Раніше повідомлялося, що Віктор Орбан хоче провести в Угорщині опитування щодо вступу України до ЄС.

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ЄС Україна Угорщина Андрій Сибіга Євросоюз

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