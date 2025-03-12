Украина ищет пути преодоления блокады Венгрии начала переговоров о вступлении в ЕС, — Андрей Сибига

Для этого рассматриваются разные варианты разрешения ситуации, в том числе с использованием механизмов европейской дипломатии.

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Украина активно работает над преодолением препятствий, связанных с блокированием Венгрией начала переговорного процесса о членстве в Европейском Союзе. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Для этого рассматриваются различные варианты решения ситуации, в том числе с использованием механизмов европейской дипломатии.

«Мы знаем позицию Венгрии, которая на сегодняшний день действительно заблокировала открытие переговорных кластеров. Мы очень рассчитываем на возможность привлечения дипломатического процесса для разблокировки, поскольку это также в интересах Европы – дальнейшее продвижение Украины на пути к членству в ЕС», — отметил Сибига, цитирует «Укринформ».

Андрей Сибига подчеркнул, что Украина в настоящее время анализирует различные варианты сотрудничества с Венгрией для преодоления препятствий в переговорном процессе.

Он также отметил, что Киев заинтересован в успешном выполнении Польшей роли председательствующей страны в Совете ЕС и рассчитывает на ее активное участие в открытии отдельных переговорных кластеров.

«Мы находимся в постоянных консультациях с польской стороной, сегодня с министром Сикорским мы также затронули этот вопрос», – подчеркнул глава МИД.

Ранее сообщалось, что Виктор Орбан хочет провести в Венгрии опрос по вступлению Украины в ЕС.

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