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Украина и США обсудили вопросы территориальных уступок, - Рубио

14:26, 12 марта 2025
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в рамках переговоров в Саудовской Аравии 11 марта обсуждался вопрос о территориальных уступках.
Украина и США обсудили вопросы территориальных уступок, - Рубио
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Во вторник, 11 марта, в ходе переговоров в Саудовской Аравии делегации Украины и США обсуждали вопросы территориальных уступок. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Ирландии.

О каких конкретно уступках шла речь – Рубио не уточнил.

Также Рубио выразил надежду на положительный ответ России относительно предложения о 30-дневном прекращении огня.

Он призвал РФ прекратить все военные действия и добавил, что переговоры – единственный путь урегулирования войны в Украине.

По словам Рубио, США намерены вступить в контакт с Россией сегодня, но пока не знают, какова будет реакция Москвы на предложенное прекращение огня.

Кроме того, Марко Рубио заявил, что США не будут рассматривать соглашение о ископаемых как гарантию безопасности для Украины.

По его словам, Украине нужны достаточные средства для сдерживания будущих атак, а европейским партнерам "нужно быть вовлеченными в это".

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Рубио

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