Україна та США обговорили питання територіальних поступок, — Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що у рамках переговорів у Саудівській Аравії 11 березня обговорювали питання про територіальні поступки.

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У вівторок, 11 березня, під час переговорів у Саудівській Аравії делегації України та США обговорювали питання територіальних поступок. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо на пресконференції в Ірландії.

Про які конкретно поступки йшлося - Рубіо не уточнив.

Також Рубіо висловив сподівання на позитивну відповідь Росії щодо пропозиції про 30-денне припинення вогню.

Він закликав РФ припинити всі військові дії та додав, що переговори – єдиний шлях врегулювання війни в Україні.

За словами Рубіо, США мають намір вступити в контакт з Росією сьогодні, але поки не знають, якою буде реакція Москви на запропоноване припинення вогню.

Крім цього, Марко Рубіо заявив, що США не будуть розглядати угоду про копалини як гарантію безпеки для України.

За його словами, Україні потрібні достатні засоби стримування майбутніх атак, а європейським партнерам "потрібно бути залученими до цього".

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