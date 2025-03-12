Поліція проводить обшуки в украинских моделей OnlyFans

Модель OnlyFans припускає, що, ймовірно, поліція могла отримати дані щодо її обсягів заробітків на платформі від податкової.

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Слідчі Національної поліції проводять обшуки в українських моделей OnlyFans, інформацію про яких спочатку отримала Державна податкова служба, а потім Бюро економічної безпеки. Як пише Економічна правда, про це повідомила одна з моделей, у якої відбулися обшуки.

Жінка зазначила, що 11 березня до її будинку у Харкові завітали слідчі Національної поліції. В ухвалі суду йдеться про те, що обшуки відбуваються за справою, порушеною за частиною 3 статті 301 Кримінального кодексу (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів з отриманням доходу у великому розмірі).

«Вони забрали ноутбук чоловіка, флешки та 200 тисяч доларів, які були у будинку. Ці кошти я якраз сьогодні планувала обміняти на гривню для того, аби заплатити податок за 2023 рік. Я завчасно домовилася з банком про обмін грошей», – розповіла жінка.

Як йдеться в ухвалі суду, жінку підозрюють у тому, що вона «пропонує роботу жінкам, що полягає у веденні листування та створення контенту порнографічного характеру з подальшим розповсюдженням вищезгаданого контенту у м. Харкові через мережу інтернет». Водночас сама дівчина заперечує, що використовує найману працю, зокрема для ведення листування.

У ЗМІ вказують, що звернулися до пресслужби Нацполіції з проханням надати оперативний коментар, але наразі відповідь не надходила.

Жінка припускає, що, ймовірно, поліція могла отримати дані щодо обсягів заробітків українських кріейторів на платформі OnlyFans від податкової. Згодом, за рішенням суду, доступ до цієї інформації отримало Бюро економічної безпеки.

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