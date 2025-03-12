ВАКС шукає 50 помічників суддів – за даними Мінфіну, середня зарплата складає 51,8 тисяч грн

У зв’язку зі збільшенням кількості суддів Антикорсуду у ВАКС оголосили, що шукають працівників на 110 посад, серед яких 50 осіб – помічники суддів.

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У Вищому антикорупційному суді заявили про те, що готуються відбирати 110 нових працівників у зв’язку зі збільшенням кількості суддів ВАКС. Про це повідомив керівник апарату ВАКС Богдан Крикливенко.

«Як відомо, ВАКС, як суд першої інстанції та Апеляційна палата ВАКС, очікують на відбір та призначення нових 25 суддів. Для ефективної організації та забезпечення здійснення правосуддя новими суддями та суттєво збільшеним судом в цілому (+60% суддів від складу на сьогодні) потрібні нові працівники апарату.

Таке значне збільшення суддівського корпусу потребуватиме помічників суддів, секретарів судових засідань, судових розпорядників та багато інших фахівців», зазначив він.

У звʼязку з ВАКС оголосив про формування кадрового резерву працівників апарату ВАКС на 110 посад:

50 посад помічників суддів;

24 посади секретарів судових засідань;

7 посад судових розпорядників;

29 інших посад в апараті суду.

Набор персоналу буде відбуватися вже після закінчення конкурсу та призначення нових суддів.

«Призначення на посади в апарат ВАКС відбуватиметься орієнтовно у 3 кварталі 2025 року після проведення оцінки кандидатів шляхом тестування та співбесід», додав він.

Зазначимо, що за даними Мінфіну, за січень 2025 року середня зарплата керівника структурного підрозділу ВАКС складає 67,4 тисячі грн.

Працівника патронатної служби, тобто, помічника судді Антикорсуду – 51,8 тисяч грн.

Середня зарплата працівника, який виконує функції з обслуговування у ВАКС – 33,1 тисяч грн.

Спеціаліста – 40,4 тисячі грн.

Резюме можна надсилати ВАКС з 17 березня до 17 квітня 2025 року.

Автор: Наталя Мамченко

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