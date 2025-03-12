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У Міноборони пояснили, як відбувається навчання громадян за контрактом 18-24

16:54, 12 березня 2025
Повний цикл підготовки військовослужбовців триває до 3 місяців.
У Міноборони пояснили, як відбувається навчання громадян за контрактом 18-24
Фото: mod.gov.ua
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Міністерство оборони України повідомило, що у рамках реалізації експериментального проекту «Контракт 18-24» підготовка громадян, залучених на військову службу, відбувається за трирівневою програмою, тривалість якої складає до 3 місяців.

Відповідно до встановлених стандартів, підготовка військовослужбовців відбувається за чітким порядком та передбачає три послідовні рівні:

  • базова загальновійськова підготовка (БЗВП);
  • фахова підготовка за визначеною військово-обліковою спеціальністю (ВОС);
  • курс адаптації.

Особливості БЗВП

БЗВП є обов’язковою для осіб без попереднього військового досвіду та спрямована на набуття первинних знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обов’язків військової служби. Підготовка триває 1.5 місяці за програмою, затвердженою Головнокомандувачем ЗС України.

Навчання здійснюється у військових частинах з належною матеріально-технічною базою, а за умови відсутності необхідних умов – в навчальних центрах. Військовослужбовці навчаються у взводах по 25-30 осіб під керівництвом досвідчених інструкторів, офіцерів та сержантів бойових підрозділів.

Фахова підготовка готує військовослужбовців до виконання специфічних завдань відповідно до обраної військово-облікової спеціальності.

Фахова підготовка

Програми розробляються органом військового управління та адаптована під зброю, що використовується у конкретному підрозділі. Навчання проводиться у військових частинах із належним обладнанням або у навчальному центрі, із залученням кваліфікованих інструкторів та бойових офіцерів.

Курс адаптації спрямований на вдосконалення навичок узгоджених дій у складі малих тактичних груп в умовах напруженої психологічної напруги бойових дій. Програма навчання розроблена з урахуванням досвіду російсько-української війни і затверджена начальником Генерального штабу ЗСУ.

Курс триває 14 діб та проводиться безпосередньо у військовій частині після проходження фахової підготовки. Навчання здійснюється під керівництвом інструкторів, офіцерів та сержантів з бойовим досвідом.

«Оперативне командування забезпечує щоденний контроль процесу підготовки. Додатково моніторинг можуть здійснювати органи військового управління та Генштаб ЗСУ за рішенням керівництва.

Таким чином повний цикл підготовки військовослужбовців триває до 3 місяців. Критично важливо: участь військовослужбовців у бойових діях без проходження визначених видів підготовки категорично забороняється!», - додали у Міноборони.

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ЗСУ Міноборони

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