В Минобороны объяснили, как проходит обучение граждан по контракту 18-24

Полный цикл подготовки военнослужащих длится до 3 месяцев.

Фото: mod.gov.ua

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Министерство обороны Украины сообщило, что в рамках реализации экспериментального проекта «Контракт 18-24» подготовка граждан, привлеченных к военной службе, проходит по трехуровневой программе, продолжительность которой составляет до 3 месяцев.

Согласно установленным стандартам, подготовка военнослужащих проходит в четком порядке и включает три последовательных уровня:

базовая общевойсковая подготовка (БОП);

профессиональная подготовка по определенной военно-учетной специальности (ВУС);

курс адаптации.

Особенности БОП

БОП является обязательной для лиц без предыдущего военного опыта и направлена на приобретение первичных знаний, навыков и умений, необходимых для выполнения обязанностей военной службы. Подготовка длится 1,5 месяца по программе, утвержденной Главнокомандующим ВС Украины.

Обучение проводится в воинских частях, имеющих соответствующую материально-техническую базу, а при отсутствии необходимых условий – в учебных центрах. Военнослужащие обучаются во взводах по 25-30 человек под руководством опытных инструкторов, офицеров и сержантов боевых подразделений.

Профессиональная подготовка

Профессиональная подготовка готовит военнослужащих к выполнению специфических задач в соответствии с выбранной военно-учетной специальностью (ВУС).

Программы разрабатываются органом военного управления и адаптируются под вооружение, используемое в конкретном подразделении. Обучение проводится в воинских частях с соответствующим оборудованием или в учебном центре с привлечением квалифицированных инструкторов и боевых офицеров.

Курс адаптации

Курс адаптации направлен на совершенствование навыков согласованных действий в составе малых тактических групп в условиях психологического напряжения боевых действий.

Программа обучения разработана с учетом опыта российско-украинской войны и утверждена начальником Генерального штаба ВСУ.

Курс длится 14 суток и проводится непосредственно в воинской части после прохождения профессиональной подготовки. Обучение проходит под руководством инструкторов, офицеров и сержантов с боевым опытом.

«Оперативное командование осуществляет ежедневный контроль процесса подготовки. Дополнительно мониторинг могут проводить органы военного управления и Генштаб ВСУ по решению руководства.

Таким образом, полный цикл подготовки военнослужащих длится до 3 месяцев.

Критически важно: участие военнослужащих в боевых действиях без прохождения установленных видов подготовки категорически запрещено!» – добавили в Минобороны.

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