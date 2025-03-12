В Пенсионном фонде напомнили, кто имеет право на досрочную пенсию

В Пенсионном фонде назвали перечень категорий граждан, имеющих право на назначение досрочной пенсии.

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В Украине сотни тысяч граждан имеют право на досрочный уход на пенсию. Несмотря на постепенное повышение пенсионного возраста, остается значительное количество людей, которые могут воспользоваться возможностью досрочного выхода на заслуженный отдых.

В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 лет. Однако если у гражданина недостаточно стажа, пенсионные выплаты могут быть назначены позже – в 63 или 65 лет.

В то же время, для определенных категорий граждан предусмотрена возможность досрочного ухода на пенсию, напомнили в Пенсионном фонде.

К таким лицам относятся:

Лица, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики — после достижения мужчинами 45 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин.

Лица с инвалидностью по зрению I группы — слепые, а также лица с инвалидностью с детства I группы — после достижения мужчинами 50 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет у мужчин и не менее 10 лет у женщин.

Женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства, а также тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность, воспитавшие их до достижения указанного возраста, — после достижения возраста 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа. При этом лицами с инвалидностью с детства считаются также дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

По выбору матери или в случае её отсутствия, если воспитание пятерых или более детей, ребенка с инвалидностью или тяжело больного ребенка, которому не установлена инвалидность, до шестилетнего возраста осуществлялось отцом, ему назначается досрочная пенсия по возрасту после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях, а также некоторые другие категории граждан, которым предоставлен статус участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» — после достижения мужчинами 55 лет, женщинами 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Супруги (если они не вступили в повторный брак), дети, ставшие инвалидами до достижения совершеннолетия, и родители, которым предоставлен статус семей погибших (умерших) ветеранов войны, в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» — после достижения мужчинами 55 лет, женщинами 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Лица, с которыми трудовой договор был расторгнут по инициативе владельца или уполномоченного им органа в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе ликвидацией, реорганизацией, банкротством, перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращением численности или штата работников, которым на день увольнения осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста, при условии их регистрации в государственной службе занятости и отсутствии подходящей для них работы, если они имеют страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере.

Лица, с которыми трудовой договор был расторгнут по инициативе владельца или уполномоченного им органа в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья в порядке, определенном Кабинетом Министров, которым на день увольнения осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста, если они имеют страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере.

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