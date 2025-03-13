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В Украине получает пенсию каждый третий гражданин – Минсоцполитики

10:16, 13 марта 2025
10,3 млн украинцев получают пенсии от государства.
В Украине получает пенсию каждый третий гражданин – Минсоцполитики
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В Министерстве социальной политики сообщают, что на сегодняшний день 10,3 млн украинцев получают пенсии от государства. Таким образом, это означает, что почти каждый третий гражданин получает выплаты от государства, указывают там.

«Для многих пенсионеров пенсии являются практически единственным источником дохода», – подчеркивают в Минсоцполитики.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Министерство социальной политики представило несколько советов, как увеличить размер будущей пенсии действующим работникам.

В частности, там советуют следующее:

Работать официально – кто работает официально, тот платит взносы, получает стаж, накапливает пенсионные права и зарабатывает на пенсию.

Заниматься профессиональным развитием, проходить курсы повышения квалификации (или, при необходимости, переквалификации) – ведь благодаря этому можно расти профессионально, карьерно и увеличивать свой доход.

Увеличивать страховой стаж – дополнительные 5 лет стажа позволяют получить до +30% к пенсии.

Добровольно платить страховые взносы – размер добровольных взносов определяет сам человек, исходя из своих финансовых возможностей.

В то же время в Минсоцполитики напоминают, что размер пенсии напрямую зависит от размера единого взноса, который ежемесячно уплачивается с заработной платы. Чем больше взнос и чем дольше его платят – тем выше будет пенсия после достижения пенсионного возраста.

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