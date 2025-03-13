В Україні отримує пенсію кожен третій громадянин – Мінсоцполітики

10,3 млн українців отримують пенсії від держави.

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У Міністерстві соціальної політики повідомляють, що станом на сьогодні 10,3 млн українців отримують пенсії від держави. Таким чином, це означає, що майже кожен третій громадянин отримує виплати від держави, вказують там.

«Для багатьох пенсіонерів пенсії становлять практично єдине джерело доходу», - наголошують у Мінсоцполітики.

Як писала «Судово-юридична газета», Міністерство соціальної політики презентувало декілька порад, як збільшити розмір майбутньої пенсії чинним працівникам.

Зокрема, там радять наступне:

Працювати офіційно — хто працює офіційно, сплачує внески, отримує стаж, накопичує пенсійні права і заробляє на пенсію.

Займатись професійним розвитком, проходити курси підвищення кваліфікації (або, за потреби, перекваліфікації) — адже завдяки цьому, ви зможете зростати професійно, карʼєрно, та збільшувати власний дохід.

Збільшувати страховий стаж — додаткові 5 років стажу дозволяють отримати до +30% до пенсії.

Добровільно сплачувати страхові внески — розмір добровільних внесків ви визначаєте самостійно, виходячи зі своїх фінансових можливостей.

Водночас там нагадують, що розмір пенсії напряму залежить від обсягу єдиного внеску, який щомісяця сплачується з заробітної плати. Чим більший внесок, і чим довше громадяни його сплачують, — тим вищою буде пенсія після досягнення пенсійного віку.

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