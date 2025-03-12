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Сигнали повітряної тривоги для Запоріжжя та області планують розділити до кінця тижня

17:04, 12 березня 2025
Перед цим диференційовану систему оповіщення про повітряні тривоги запровадили у Харкові.
Сигнали повітряної тривоги для Запоріжжя та області планують розділити до кінця тижня
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 У Запорізькій області до кінця тижня планують впровадити диференційовану систему повітряної тривоги. Таке сподівання висловив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Залежно від її причини та пускових позицій ворога, сповіщення вмикатимуть або по всій області, включно із Запоріжжям, або лише на прифронтових територіях.

«У нас була проведена нарада – Рада оборони Запорізької області, де було прийнято рішення, що вже з наступного тижня нам вдасться провести розподіл включення повітряних тривог по деяких районах та громадах області. Сьогодні військові спільно з ДСНС, нашими підрозділами ОВА вивчають загрози. Якщо, наприклад, ми бачимо локаційно, що КАБи летять, умовно, на Гуляйполе або Оріхів, то безпосередньо в обласному центрі повітряна тривога вмикатись не буде», - зазначав Федоров перед цим.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Харкові та області включатимуть сигнали повітряної тривоги окремо.

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Запоріжжя повітряна тривога

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