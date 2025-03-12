Практика судів
  1. В Україні

У КМДА пояснили, чому рух метро та іншого громадського транспорту під час тривоги залишиться заблокованим

13:41, 12 березня 2025
Рішення про можливі зміни в роботі громадського транспорту під час повітряної тривоги Рада оборони Києва відправила на доопрацювання до наступного засідання — КМДА.
У КМДА пояснили, чому рух метро та іншого громадського транспорту під час тривоги залишиться заблокованим
Фото: facebook.com/kyivmetro
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мешканці лівого берега Києва постійно скаржаться на те, що не можуть добратися додому чи на роботу через блокування руху метро та іншого громадського транспорту під час тривоги. Особливо ця проблема стає гострою під час вечірніх атак «шахедів» до мешканців лівого берега Києва. У цей час вартість таксі зростає до 800-1000 грн за поїздку. Однак рішення стосовно розблокування транспорту так і не було ухвалене.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що рішення про можливі зміни в роботі громадського транспорту під час повітряної тривоги Рада оборони Києва відправила на доопрацювання до наступного засідання.

Там наголошують що таке рішення обумовлене низкою причин. Зокрема тим, що безпекова ситуація у столиці не змінилася з 2022 року.

Проектом документа, який виносили на сьогоднішнє засідання Ради оборони Києва, передбачалося, що рішення про зупинку чи продовження руху наземного громадського транспорту прийматиме безпосередньо водій, кажуть у КМДА.

«Тобто водій, виходячи зі свого емоційного стану, ментальної стійкості чи, просто кажучи, хоробрості, має приймати рішення, їхати чи не їхати: наражати на небезпеку пасажирів чи ні. Утім нагадаю, за безпеку людей відповідають не тільки водії громадського транспорту. А й ті, хто таке рішення ухвалює, зокрема Рада оборони Києва», – сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

У КМДА підкреслили, що у проекті рішення йшлося лише про наземний громадський транспорт і там не було жодного слова про роботу столичного метрополітену.

«Також проєктом документа не прописано алгоритм руху електротранспорту в разі, якщо один водій, що позаду, хоче продовжити рух, а той, що попереду, ні. Утім зупинка одного трамвая – це зупинка руху на всій лінії.

Цей та інші алгоритми, які роз'яснять водіям громадського транспорту їхні подальші дії, мають опрацювати до наступного засідання Ради оборони Києва», - заявили у КМДА.

Раніше ми писали, що у Києві дозволили рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

КМДА повітряна тривога метро

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВАКС шукає 50 помічників суддів – за даними Мінфіну, середня зарплата складає 51,8 тисяч грн

У зв’язку зі збільшенням кількості суддів Антикорсуду у ВАКС оголосили, що шукають працівників на 110 посад, серед яких 50 осіб – помічники суддів.

У конкурсі на 67 вакантних посад суддів апеляційних адміністративних судів залишиться 67 кандидатів

ВККС завершила перевірку практичних завдань 105 претендентів на посади суддів адміністративної спеціалізації.

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, що передбачає посадовий оклад для поліцейських не менше 30280 грн

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про грошове забезпечення поліцейських, який лежав в парламенті з січня 2022 року.

Верховна Рада ухвалила зміни до Цивільного кодексу щодо посилення захисту прав добросовісного набувача

Закон про посилення захисту прав добросовісного набувача прийнято в цілому – які зміни будуть внесені до Цивільного кодексу, ЦПК, ГПК та закону про реєстрацію речових прав на нерухомість.

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про позбавлення волі до 8 років для членів ТЦК і ВЛК за незаконну мобілізацію

Законопроект передбачає до 8 років позбавлення волі для членів ТЦК та ВЛК за порушення порядку призову, що призвело до призову громадянина, який не підлягає йому, або до незаконного звільнення громадянина від призову.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Нежура
    Вадим Нежура
    суддя Київського апеляційного суду
  • Надія Стефанів
    Надія Стефанів
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді