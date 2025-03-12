У КМДА пояснили, чому рух метро та іншого громадського транспорту під час тривоги залишиться заблокованим

Рішення про можливі зміни в роботі громадського транспорту під час повітряної тривоги Рада оборони Києва відправила на доопрацювання до наступного засідання — КМДА.

Фото: facebook.com/kyivmetro

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мешканці лівого берега Києва постійно скаржаться на те, що не можуть добратися додому чи на роботу через блокування руху метро та іншого громадського транспорту під час тривоги. Особливо ця проблема стає гострою під час вечірніх атак «шахедів» до мешканців лівого берега Києва. У цей час вартість таксі зростає до 800-1000 грн за поїздку. Однак рішення стосовно розблокування транспорту так і не було ухвалене.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що рішення про можливі зміни в роботі громадського транспорту під час повітряної тривоги Рада оборони Києва відправила на доопрацювання до наступного засідання.

Там наголошують що таке рішення обумовлене низкою причин. Зокрема тим, що безпекова ситуація у столиці не змінилася з 2022 року.

Проектом документа, який виносили на сьогоднішнє засідання Ради оборони Києва, передбачалося, що рішення про зупинку чи продовження руху наземного громадського транспорту прийматиме безпосередньо водій, кажуть у КМДА.

«Тобто водій, виходячи зі свого емоційного стану, ментальної стійкості чи, просто кажучи, хоробрості, має приймати рішення, їхати чи не їхати: наражати на небезпеку пасажирів чи ні. Утім нагадаю, за безпеку людей відповідають не тільки водії громадського транспорту. А й ті, хто таке рішення ухвалює, зокрема Рада оборони Києва», – сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

У КМДА підкреслили, що у проекті рішення йшлося лише про наземний громадський транспорт і там не було жодного слова про роботу столичного метрополітену.

«Також проєктом документа не прописано алгоритм руху електротранспорту в разі, якщо один водій, що позаду, хоче продовжити рух, а той, що попереду, ні. Утім зупинка одного трамвая – це зупинка руху на всій лінії.

Цей та інші алгоритми, які роз'яснять водіям громадського транспорту їхні подальші дії, мають опрацювати до наступного засідання Ради оборони Києва», - заявили у КМДА.

Раніше ми писали, що у Києві дозволили рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.