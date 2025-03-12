Практика судов
  1. В Украине

В КГГА объяснили, почему движение метро и другого общественного транспорта во время тревоги останется заблокированным

13:41, 12 марта 2025
Решение о возможных изменениях в работе общественного транспорта во время воздушной тревоги Совет обороны Киева отправил на доработку до следующего заседания — КГГА.
В КГГА объяснили, почему движение метро и другого общественного транспорта во время тревоги останется заблокированным
Фото: facebook.com/kyivmetro
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Жители левого берега Киева постоянно жалуются на то, что не могут добраться домой или на работу из-за блокировки движения метро и другого общественного транспорта во время тревоги. Особенно эта проблема становится острой во время вечерних атак «шахедов», когда стоимость такси возрастает до 800-1000 грн за поездку. Однако решение о разблокировке транспорта так и не было принято.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что Совет обороны Киева отправил на доработку до следующего заседания решение о возможных изменениях в работе общественного транспорта во время воздушной тревоги.

Там подчеркивают, что такое решение обусловлено рядом причин. В частности, тем, что безопасная ситуация в столице не изменилась с 2022 года.

Проектом документа, который выносился на сегодняшнее заседание Совета обороны Киева, предусматривалось, что решение о остановке или продолжении движения наземного общественного транспорта будет принимать непосредственно водитель, заявили в КГГА.

«То есть водитель, исходя из своего эмоционального состояния, ментальной устойчивости или, проще говоря, храбрости, должен принимать решение: ехать или не ехать, подвергать опасности пассажиров или нет.

Однако напомню, за безопасность людей отвечают не только водители общественного транспорта, но и те, кто принимает такие решения, в частности Совет обороны Киева», – заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

В КГГА подчеркнули, что в проекте решения речь шла только о наземном общественном транспорте, и там не было ни слова о работе столичного метрополитена.

«Также проектом документа не прописан алгоритм движения электротранспорта в случае, если один водитель, находящийся позади, хочет продолжить движение, а тот, кто впереди – нет. Однако остановка одного трамвая – это остановка движения на всей линии.

Этот и другие алгоритмы, которые разъяснят водителям общественного транспорта их дальнейшие действия, должны быть проработаны к следующему заседанию Совета обороны Киева», – заявили в КГГА.

Ранее сообщалось, что в Киеве разрешили движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

КГГА воздушная тревога метро

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВАКС ищет 50 помощников судей – по данным Минфина, средняя зарплата составляет 51,8 тысяч грн

В связи с увеличением количества судей Антикорсуда в ВАКС объявили, что ищут работников на 110 должностей, из которых 50 человек – помощники судей.

В конкурсе на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов останется 67 кандидатов

ВККС завершила проверку практических заданий 105 претендентов на должности судей административной специализации.

Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий должностной оклад для полицейских не менее 30280 грн

Верховная Рада приняла за основу законопроект о денежном обеспечении полицейских, который лежал в парламенте с января 2022 года.

Верховная Рада приняла изменения в Гражданский кодекс относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя

Закон об усилении защиты прав добросовестного приобретателя принят в целом – какие изменения будут внесены в Гражданский кодекс, ГПК, ХПК и закон о регистрации вещных прав на недвижимость.

Верховная Рада приняла за основу законопроект о лишении свободы до 8 лет для членов ТЦК и ВЛК за незаконную мобилизацию

Законопроект предусматривает до 8 лет лишения свободы для членов ТЦК и ВЛК за нарушение порядка призыва, что привело к призыву гражданина, который не подлежит ему, или к незаконному освобождению гражданина от призыва.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Нежура
    Вадим Нежура
    суддя Київського апеляційного суду
  • Надія Стефанів
    Надія Стефанів
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді