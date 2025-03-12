В КГГА объяснили, почему движение метро и другого общественного транспорта во время тревоги останется заблокированным

Решение о возможных изменениях в работе общественного транспорта во время воздушной тревоги Совет обороны Киева отправил на доработку до следующего заседания — КГГА.

Фото: facebook.com/kyivmetro

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Жители левого берега Киева постоянно жалуются на то, что не могут добраться домой или на работу из-за блокировки движения метро и другого общественного транспорта во время тревоги. Особенно эта проблема становится острой во время вечерних атак «шахедов», когда стоимость такси возрастает до 800-1000 грн за поездку. Однако решение о разблокировке транспорта так и не было принято.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что Совет обороны Киева отправил на доработку до следующего заседания решение о возможных изменениях в работе общественного транспорта во время воздушной тревоги.

Там подчеркивают, что такое решение обусловлено рядом причин. В частности, тем, что безопасная ситуация в столице не изменилась с 2022 года.

Проектом документа, который выносился на сегодняшнее заседание Совета обороны Киева, предусматривалось, что решение о остановке или продолжении движения наземного общественного транспорта будет принимать непосредственно водитель, заявили в КГГА.

«То есть водитель, исходя из своего эмоционального состояния, ментальной устойчивости или, проще говоря, храбрости, должен принимать решение: ехать или не ехать, подвергать опасности пассажиров или нет.

Однако напомню, за безопасность людей отвечают не только водители общественного транспорта, но и те, кто принимает такие решения, в частности Совет обороны Киева», – заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

В КГГА подчеркнули, что в проекте решения речь шла только о наземном общественном транспорте, и там не было ни слова о работе столичного метрополитена.

«Также проектом документа не прописан алгоритм движения электротранспорта в случае, если один водитель, находящийся позади, хочет продолжить движение, а тот, кто впереди – нет. Однако остановка одного трамвая – это остановка движения на всей линии.

Этот и другие алгоритмы, которые разъяснят водителям общественного транспорта их дальнейшие действия, должны быть проработаны к следующему заседанию Совета обороны Киева», – заявили в КГГА.

Ранее сообщалось, что в Киеве разрешили движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.