Налоги для украинцев за границей — что нужно знать

Налоговая служба напомнила украинцам за границей о необходимости уплатить налоги.

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Налоговая служба в Полтавской области разъясняет нюансы налогообложения доходов украинцев за границей.

Какие налоги необходимо платить?

Любой доход, полученный за границей, подлежит налогообложению в Украине. Он облагается по следующим ставкам:

18 % – налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

1,5 % – военный сбор (но только для доходов, полученных до 1 января 2025 года).

Если доход был получен в иностранной валюте, сумма пересчитывается в гривну по официальному курсу НБУ на день начисления дохода.

Как избежать двойного налогообложения?Если налоги уже уплачены за границей, в Украине повторно платить налог на доходы не нужно. Однако важно, чтобы страна, в которой был уплачен налог, имела с Украиной соглашение об избежании двойного налогообложения.

Что необходимо сделать?

Получить справку из налоговой службы иностранного государства об уплаченных налогах.

Легализовать ее в той стране, где были уплачены налоги (например, через консульство или органы, уполномоченные на легализацию таких документов).

Сумма налога, уплаченного за границей, засчитывается в пределах суммы налога, которую необходимо было бы уплатить в Украине.

То есть:

если за границей уплачено 100 тыс. грн, а в Украине подлежит уплате 80 тыс. грн, то налог в Украине не уплачивается;

если за границей уплачено 80 тыс. грн, а в Украине необходимо уплатить 100 тыс. грн, то доплатить нужно только разницу – 20 тыс. грн.

Что делать, если нет документов о выплате налогов?

Нужно подать заявление в украинскую налоговую службу по месту регистрации и перенести срок подачи декларации до 31 декабря.

Декларирование благотворительной помощи

Если вы из-за российской агрессии получили временную защиту за границей, то:

не нужно подавать декларацию и платить налоги, если вы получали денежную или гуманитарную помощь от иностранных правительств или благотворительных фондов;

нужно подавать декларацию, если у вас были иные доходы (например, зарплата или доход от фриланса), даже если вы получали благотворительную помощь.

Как подать декларацию, находясь за границей?

По почте – отправляйте документы с описью вложения не позднее чем за 5 дней до крайнего срока подачи.

Электронно – через систему электронного документооборота Украины.

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