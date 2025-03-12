Налоги для украинцев за границей — что нужно знать

Налоговая служба в Полтавской области разъясняет нюансы налогообложения доходов украинцев за границей.
Какие налоги необходимо платить?
Любой доход, полученный за границей, подлежит налогообложению в Украине. Он облагается по следующим ставкам:
18 % – налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
1,5 % – военный сбор (но только для доходов, полученных до 1 января 2025 года).
Если доход был получен в иностранной валюте, сумма пересчитывается в гривну по официальному курсу НБУ на день начисления дохода.
Как избежать двойного налогообложения?Если налоги уже уплачены за границей, в Украине повторно платить налог на доходы не нужно. Однако важно, чтобы страна, в которой был уплачен налог, имела с Украиной соглашение об избежании двойного налогообложения.
Что необходимо сделать?
Получить справку из налоговой службы иностранного государства об уплаченных налогах.
Легализовать ее в той стране, где были уплачены налоги (например, через консульство или органы, уполномоченные на легализацию таких документов).
Сумма налога, уплаченного за границей, засчитывается в пределах суммы налога, которую необходимо было бы уплатить в Украине.
То есть:
Что делать, если нет документов о выплате налогов?
Нужно подать заявление в украинскую налоговую службу по месту регистрации и перенести срок подачи декларации до 31 декабря.
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Как подать декларацию, находясь за границей?
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