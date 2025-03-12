В Луцке во время минуты молчания на центральных улицах будут останавливать транспорт

Во время минуты молчания центральные городские светофоры будут гореть красным, останавливая движение транспорта.

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В Луцке с целью почтения памяти, отваги и героического подвига воинов, павших при выполнении боевых задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, ежедневно в 9:00 будет останавливаться движение транспорта. Об этом сообщили в Луцком городском совете 12 марта.

В частности, во время общенациональной минуты молчания центральные городские светофоры будут гореть красным, останавливая движение транспорта по дорогам.

Обеспечивать безопасность дорожного движения во время проведения минуты молчания будут представители патрульной полиции.

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