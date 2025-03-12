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У Луцьку під час хвилини мовчання на центральних вулицях зупинятимуть транспорт

19:28, 12 березня 2025
Під час хвилини мовчання центральні міські світлофори горітимуть червоним, зупиняючи рух транспорту.
У Луцьку під час хвилини мовчання на центральних вулицях зупинятимуть транспорт
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У Луцьку з метою вшанування пам’яті, відваги та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, щодня о 9:00 зупинятимуть рух транспорту. Про це повідомили у Луцькій міській раді 12 березня.

Зокрема, під час загальнонаціональної хвилини мовчання центральні міські світлофори горітимуть червоним, зупиняючи рух транспорту автошляхами.

Забезпечувати безпеку дорожнього руху під час проведення хвилини мовчання будуть представники патрульної поліції.

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Луцьк

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