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Сигналы воздушной тревоги для Запорожья и области планируют разделить до конца недели

17:04, 12 марта 2025
Перед этим дифференцированную систему оповещения о воздушных тревогах ввели в Харькове.
Сигналы воздушной тревоги для Запорожья и области планируют разделить до конца недели
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В Запорожской области до конца недели планируют внедрить дифференцированную систему воздушной тревоги. Такую надежду выразил начальник областной военной администрации Иван Федоров.

В зависимости от причины тревоги и стартовых позиций врага, оповещения будут включаться либо по всей области, включая Запорожье, либо только на прифронтовых территориях.

«У нас было проведено совещание – Совет обороны Запорожской области, где было принято решение, что уже со следующей недели нам удастся провести разделение включения воздушных тревог по некоторым районам и громадам области. Сегодня военные совместно с ГСЧС, нашими подразделениями ОВА изучают угрозы. Если, например, мы видим, что КАБы летят, условно, на Гуляйполе или Орехов, то непосредственно в областном центре воздушная тревога включаться не будет», – отметил Федоров ранее.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, в Харькове и области будут включать сигналы воздушной тревоги отдельно.

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Запорожье воздушная тревога

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