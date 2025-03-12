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У Пенсійному фонді нагадали, хто має право на дострокову пенсію

21:00, 12 березня 2025
У Пенсійному фонді назвали перелік категорій громадян, які мають право на призначення дострокової пенсії.
У Пенсійному фонді нагадали, хто має право на дострокову пенсію
Фото: Unsplash
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В Україні сотні тисяч громадян мають право на достроковий вихід на пенсію. Попри поступове підвищення пенсійного віку, залишається значна кількість людей, які можуть скористатися можливістю дострокового виходу на заслужений відпочинок. 

Наразі пенсійний вік для чоловіків і жінок становить 60 років. Однак, якщо у громадянина недостатньо стажу, пенсійні виплати можуть бути призначені пізніше – у 63 або 65 років.

Водночас, для певних категорій громадян передбачено можливість дострокового виходу на пенсію, нагадали у Пенсійному фонді.

До таких осіб належать:

  • особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики — після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок;
  • особи з інвалідністю по зору I групи — сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи – після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років у чоловіків і не менше 10 років у жінок;
  • жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність, які виховали їх до досягнення зазначеного віку, — після досягнення віку 50 років та за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу. При цьому особами з інвалідністю з дитинства вважаються також діти з інвалідністю віком до 18 років;
  • за вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання п’ятьох або більше дітей, дитини з інвалідністю чи тяжко хворої дитини, якій не встановлено інвалідність, до шестирічного віку здійснювалося батьком, батьку призначається дострокова пенсія за віком після досягнення віку 55 років та за наявності страхового стажу не менше ніж 20 років;
  • військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, та деякі інші категорії громадян, яким надано статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» — після досягнення чоловіками 55 років, жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок;
  • дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, діти, які стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття, і батьки, яким надано статус сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» — після досягнення чоловіками 55 років, жінками — 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок;
  • особи, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників, яким на день звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку за умови їх реєстрації у державній службі зайнятості та відсутності підходящої для них роботи, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі;
  • особи, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів, яким на день звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі.

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