ВАКС ищет 50 помощников судей – по данным Минфина, средняя зарплата составляет 51,8 тысяч грн

В связи с увеличением количества судей Антикорсуда в ВАКС объявили, что ищут работников на 110 должностей, из которых 50 человек – помощники судей.

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В Высшем антикоррупционном суде заявили о том, что готовятся отбирать 110 новых работников в связи с увеличением количества судей ВАКС. Об этом сообщил руководитель аппарата ВАКС Богдан Крикливенко.

«Как известно, ВАКС как суд первой инстанции и Апелляционная палата ВАКС ожидают отбора и назначения новых 25 судей. Для эффективной организации и обеспечения осуществления правосудия новыми судьями и существенно увеличенным судом в целом (+60% судей от состава на сегодня) нужны новые работники аппарата.

Такое значительное увеличение судейского корпуса потребует помощников судей, секретарей судебных заседаний, судебных распорядителей и многих других специалистов», отметил он.

В связи с этим ВАКС объявил о формировании кадрового резерва работников аппарата ВАКС на 110 должностей:

• 50 должностей помощников судей;

• 24 должности секретарей судебных заседаний;

• 7 должностей судебных распорядителей;

• 29 других должностей в аппарате суда.

Набор персонала будет происходить уже после окончания конкурса и назначения новых судей.

«Назначение на должности в аппарат ВАКС будет происходить ориентировочно в 3 квартале 2025 года после проведения оценки кандидатов путем тестирования и собеседований», добавил он.

Отметим, что по данным Минфина, за январь 2025 года средняя зарплата руководителя структурного подразделения ВАКС составляет 67,4 тысячи грн.

Работника патронатной службы, то есть помощника судьи Антикорсуда, – 51,8 тысяч грн.

Средняя зарплата работника, выполняющего функции по обслуживанию в ВАКС, – 33,1 тысяч грн.

Специалиста – 40,4 тысячи грн.

Резюме можно присылать в ВАКС с 17 марта по 17 апреля 2025 года.

Автор: Наталя Мамченко

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