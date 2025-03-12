ВАКС ищет 50 помощников судей – по данным Минфина, средняя зарплата составляет 51,8 тысяч грн

В Высшем антикоррупционном суде заявили о том, что готовятся отбирать 110 новых работников в связи с увеличением количества судей ВАКС. Об этом сообщил руководитель аппарата ВАКС Богдан Крикливенко.
«Как известно, ВАКС как суд первой инстанции и Апелляционная палата ВАКС ожидают отбора и назначения новых 25 судей. Для эффективной организации и обеспечения осуществления правосудия новыми судьями и существенно увеличенным судом в целом (+60% судей от состава на сегодня) нужны новые работники аппарата.
Такое значительное увеличение судейского корпуса потребует помощников судей, секретарей судебных заседаний, судебных распорядителей и многих других специалистов», отметил он.
В связи с этим ВАКС объявил о формировании кадрового резерва работников аппарата ВАКС на 110 должностей:
• 50 должностей помощников судей;
• 24 должности секретарей судебных заседаний;
• 7 должностей судебных распорядителей;
• 29 других должностей в аппарате суда.
Набор персонала будет происходить уже после окончания конкурса и назначения новых судей.
«Назначение на должности в аппарат ВАКС будет происходить ориентировочно в 3 квартале 2025 года после проведения оценки кандидатов путем тестирования и собеседований», добавил он.
Отметим, что по данным Минфина, за январь 2025 года средняя зарплата руководителя структурного подразделения ВАКС составляет 67,4 тысячи грн.
Работника патронатной службы, то есть помощника судьи Антикорсуда, – 51,8 тысяч грн.
Средняя зарплата работника, выполняющего функции по обслуживанию в ВАКС, – 33,1 тысяч грн.
Специалиста – 40,4 тысячи грн.
Резюме можно присылать в ВАКС с 17 марта по 17 апреля 2025 года.
Автор: Наталя Мамченко
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