Полиция проводит обыски у украинских моделей OnlyFans

Модель OnlyFans предполагает, что, вероятно, полиция могла получить данные по ее объемам заработков на платформе от налоговой.

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Следователи Национальной полиции проводят обыски у украинских моделей OnlyFans, информацию о которых сначала получила Государственная налоговая служба, а затем Бюро экономической безопасности. Как пишет «Экономическая правда», об этом сообщила одна из моделей, у которой прошли обыски.

Женщина отметила, что 11 марта к её дому в Харькове пришли следователи Национальной полиции. В судебном постановлении говорится, что обыски проводятся в рамках дела, возбужденного по части 3 статьи 301 Уголовного кодекса (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов с получением дохода в крупном размере).

«Они забрали ноутбук мужа, флешки и 200 тысяч долларов, которые были в доме. Эти деньги я как раз сегодня планировала обменять на гривну, чтобы заплатить налог за 2023 год. Я заранее договорилась с банком о обмене денег», – рассказала женщина.

Как указано в судебном постановлении, женщину подозревают в том, что она «предлагает работу женщинам, которая заключается в ведении переписки и создании контента порнографического характера с последующим распространением вышеупомянутого контента в г. Харькове через интернет». В то же время сама девушка отрицает, что использует наёмный труд, в частности, для ведения переписки.

В СМИ указывают, что обратились в пресс-службу Нацполиции с просьбой предоставить оперативный комментарий, но пока ответа не поступало.

Женщина предполагает, что, возможно, полиция могла получить данные о доходах украинских креаторов на платформе OnlyFans от налоговой службы. Впоследствии, по решению суда, доступ к этой информации получило Бюро экономической безопасности.

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