Орбан хоче провести в Угорщині опитування щодо вступу України до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його уряд проведе опитування угорців щодо їхньої підтримки вступу України до Євросоюзу. Про це пише Politico.

«У нас є так звана схема національних консультацій, яку ми регулярно використовуємо для з'ясування думки народу, тому ми будемо використовувати ту ж схему і зараз», – сказав Орбан.

З 2010 року його уряд провів понад десяток так званих національних консультацій з різних питань, від міграції до прав ЛГБТК+, нагадує Politico.

Це кампанії з розсилання листів, в яких усім угорцям, які мають право голосу, ставлять питання і пропонують вибрати один із варіантів відповідей, іноді просто відповісти «так» або «ні».

Нагадаємо, що Віктор Орбан заявив лідерам ЄС, що не блокуватиме зусилля щодо зміцнення обороноздатності блоку.

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