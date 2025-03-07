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Британія продовжить надавати Україні розвіддані – The Guardian

13:30, 7 березня 2025
Велика Британія підтвердила надання розвідувальних даних Україні для раннього попередження атак.
Британія продовжить надавати Україні розвіддані – The Guardian
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Велика Британія підтвердила, що продовжить надавати розвідувальні дані Україні, навіть попри те, що європейські країни надають обмежену інформацію порівняно з США.

За даними The Guardian, Велика Британія буде й надалі надавати не лише оброблені, але й аналіз необроблених розвідувальних даних, що дозволить Україні отримувати важливі відомості для раннього попередження про атаки та можливості для ударів вглиб Росії.

Джерела зазначають, що хоча масштаби британських даних обмежені порівняно з США, вони забезпечать Україні важливі інструменти для збереження оперативної готовності. Інформація надходить із супутників, літаків спостереження, таких як Rivet Joint, та інших джерел, включаючи таємно розгорнуті наземні сили та відкриті ресурси.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Париж готовий надавати Києву необхідну інформацію на тлі припинення доступу до американських даних.

Як повідомлялося, США припинили надавати Україні розвіддані, які можуть бути використані для завдання ударів по території Росії.

Зазначимо, що радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що триває підготовка до нового раунду перемовин між Сполученими Штатами та Україною. Водночас на питання про призупинення обміну розвідданими з Україною Волц сказав, що США «зробили крок назад та ставлять на паузу і переглядають усі аспекти цих відносин».

Згодом у Білому домі пояснили, чому призупинили військову допомогу Україні.

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Велика Британія

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