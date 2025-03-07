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Понад 8,5 млн грн можуть стягнути з подружжя митників та їхнього сина – посадовця райради

12:00, 7 березня 2025
Подружжя набуло у власність квартиру в Одесі, а син придбав квартиру у столиці та позашляховик Toyota.
Понад 8,5 млн грн можуть стягнути з подружжя митників та їхнього сина – посадовця райради
Фото: nazk.gov.ua
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Прокурори САП заявили два позови до Вищого антикорупційного суду про необґрунтовані активи понад 8,5 млн грн працівників митниці та їхнього сина – посадовця райради.

НАЗК встановило, що у 2021 році подружжя – начальник відділу та головний державний інспектор Одеської митниці - набули у власність квартиру в Одесі площею 103,8 кв. м. Їхній син, який обіймає посаду заступника голови районної ради на Київщині, придбав квартиру у столиці площею 105,5 кв. м та автомобіль «Toyota Rav-4 Hybrid» 2018 року випуску. При цьому право власності на зазначені активи посадовці зареєстрували на їхню близьку родичку.

«Аналіз законних доходів та заощаджень родини свідчить, що посадовці та їхні близькі родичі не могли придбати згадані активи за рахунок законних доходів. Після початку моніторингу способу життя згаданих суб’єктів, вони терміново продали це рухоме і нерухоме майно», - заявили у НАЗК

Активи може бути стягнуто на користь держави за рішенням ВАКС відповідно до ст. 290 Цивільного кодексу України.

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САП НАЗК ВАКС

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