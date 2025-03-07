В Україні відкриють офіс Європейської організації публічного права

Офіс ЄОПП відкриється в Україні для підтримки освітніх реформ і демократичних інститутів.

Фото: mon.gov.ua

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Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий та член Ради директорів Європейської організації публічного права (ЄОПП) Юрій Волошин підписали угоду про створення офісу ЄОПП в Україні. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

Відкриття офісу ЄОПП у статусі дипломатичної місії сприятиме зміцненню комунікацій Міністерства освіти і науки з міжнародними організаціями, інституціями та країнами ЄС. Це також відкриває можливості для нових ініціатив, які будуть сприяти:

посиленню правових стандартів;

зміцненню демократичних інститутів;

підготовці висококваліфікованих правників;

реалізації міжнародних гуманітарних програм сталого розвитку;

формуванню інститутів громадянського суспільства в умовах повоєнної відбудови України.

Під час зустрічі обговорили подальші кроки співпраці, зокрема підвищення інституційної спроможності вищих навчальних закладів України, створення програм міжнародної технічної допомоги, фінансування ініціатив у сфері реформування освіти та участь у спільних освітніх проектах, обміні досвідом і підготовці спеціалістів у праві та державному управлінні.

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