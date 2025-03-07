В Украине откроют офис Европейской организации публичного права

Офис ЕОПП откроется в Украине для поддержки образовательных реформ и демократических институтов.

Фото: mon.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой и член Совета директоров Европейской организации публичного права (ЕОПП) Юрий Волошин подписали соглашение о создании офиса ЕОПП в Украине. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Открытие офиса ЕОПП в статусе дипломатической миссии будет способствовать укреплению коммуникаций Министерства образования и науки с международными организациями, институтами и странами ЕС. Это также открывает возможности для новых инициатив, которые будут способствовать:

- усилению правовых стандартов;

- укреплению демократических институтов;

- подготовке высококвалифицированных юристов;

- реализации международных гуманитарных программ устойчивого развития;

- формированию институтов гражданского общества в условиях послевоенного восстановления Украины.

Во время встречи обсудили дальнейшие шаги сотрудничества, в частности повышение институциональной способности высших учебных заведений Украины, создание программ международной технической помощи, финансирование инициатив в сфере реформирования образования и участие в совместных образовательных проектах, обмене опытом и подготовке специалистов в праве и государственном управлении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.