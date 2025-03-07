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Maxar Technologies прекратила предоставление спутниковых снимков Украине

10:12, 7 марта 2025
Прекращение доступа касается основного сервиса Maxar Technologies.
Maxar Technologies прекратила предоставление спутниковых снимков Украине
Фото: Maxar Technologies
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Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила доступ к своим спутниковым снимкам для Украины, сообщает «Милитарный» со ссылкой на несколько анонимных источников. Официально компания объяснила это административным запросом, но на самом деле отключение стало следствием решения правительства США о запрете на предоставление разведывательных данных Украине.

Администрация президента Дональда Трампа через государственный департамент запретила американским компаниям, в частности коммерческим спутниковым сервисам, предоставлять данные для Украины. Этот запрет касается как правительственных, так и частных пользователей.

Украинское киберсообщество «Киберборошно» подтвердило закрытие доступа к спутниковой разведке, уточнив в комментариях, что речь идет о прекращении доступа к основному сервису Maxar Technologies.

Maxar Technologies является одним из главных поставщиков коммерческих спутниковых снимков для Украины, в частности для мониторинга передвижения российских войск и поражения важных объектов на временно оккупированных территориях и в России. Ее спутниковые снимки также активно используются международными СМИ для анализа боевых действий между Украиной и Россией.

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