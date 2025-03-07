Maxar Technologies припинила надання супутникових знімків Україні

Припинення доступу стосується основного сервісу Maxar Technologies.

Фото: Maxar Technologies

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Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила доступ до своїх супутникових знімків для України, повідомляє «Мілітарний» з посиланням на кілька анонімних джерел. Офіційно компанія пояснила це адміністративним запитом, але насправді відключення стало наслідком рішення уряду США про заборону на надання розвідувальних даних Україні.

Адміністрація президента Дональда Трампа через державний департамент заборонила американським компаніям, зокрема комерційним супутниковим сервісам, надавати дані для України. Ця заборона стосується як урядових, так і приватних користувачів.

Українська кіберспільнота «Кіберборошно» підтвердила закриття доступу до супутникової розвідки, уточнивши в коментарях, що мова йде про припинення доступу до основного сервісу Maxar Technologies.

Maxar Technologies є одним із головних постачальників комерційних супутникових знімків для України, зокрема для моніторингу пересування російських військ та ураження важливих об’єктів на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Її супутникові знімки також активно використовуються міжнародними ЗМІ для аналізу бойових дій між Україною та Росією.

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