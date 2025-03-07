Трамп підписав указ про створення стратегічного крипто-резерву США

Президент Трамп підписав указ про використання конфіскованих біткойнів для національного резерву.

Фото: BBC

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Президент США Дональд Трамп підписав указ про створення «Стратегічного резерву біткойнів» та «Запасу цифрових активів», які будуть базуватися на криптовалюті, конфіскованій у кримінальних справах уряду.

«Буквально кілька хвилин тому президент Трамп підписав розпорядження про створення стратегічного резерву біткойнів», — повідомив радник Білого дому Девід Сакс в дописі в соцмережі Х.

За словами Сакса, резерв буде фінансуватися через біткойни, що належать федеральному уряду і були конфісковані в рамках кримінальних або цивільних проваджень, пов'язаних з конфіскацією активів.

Також у розпорядженні Білого дому буде створено «запас цифрових активів США», який включатиме криптовалюти, відмінні від біткойнів.

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