Трамп подписал указ о создании «стратегического крипто-резерва США

Президент Трамп подписал указ об использовании конфискованных биткойнов для национального резерва.

Фото: BBC

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании «Стратегического резерва биткойнов» и «Запаса цифровых активов», которые будут базироваться на криптовалюте, конфискованной по уголовным делам правительства.

«Буквально несколько минут назад президент Трамп подписал распоряжение о создании стратегического резерва биткойнов», - сообщил советник Белого дома Дэвид Сакс в заметке в соцсети Х.

По словам Сакса, резерв будет финансироваться через биткойны, принадлежащие федеральному правительству и конфискованные в рамках уголовных или гражданских производств, связанных с конфискацией активов.

Также в распоряжении Белого дома будет создан «запас цифровых активов США», который будет включать криптовалюты, отличные от биткойнов.

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