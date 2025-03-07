7 марта – какой сегодня праздник и главные события

7 марта – Всемирный день отключения гаджетов.

Фото: 5.ua

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7 марта празднуют несколько интересных дней, в частности День энергии растений, День рождения телефонного аппарата, День быть услышанным, Всемирный день отключения гаджетов и День благодарности сотрудникам.

Православная церковь в этот день чтит память святых священномучеников Василия, Ефрема, Капитона и других.

Исторические события этого дня:

В 1900 году с борта лайнера SS Kaiser Wilhelm der Grosse поступило первое в истории беспроводное сообщение на берег.

В 1933 году в американском Атлантик-Сити Чарльз Дарроу изобрел популярную игру «Монополия».

В 1957 году состоялся первый полет среднемагистрального пассажирского самолета Ан-10.

В 1987 году Майк Тайсон стал чемпионом WBA после победы над Джеймсом Смитом в 12-раундовом бою.

В 1992 году стартовали первые матчи футбольного чемпионата Украины.

В 1992 году после свержения президента Звиада Гамсахурдиа в Тбилиси было объявлено о создании Государственного совета во главе с Эдуардом Шеварнадзе.

В 1994 году Верховный суд США принял решение, что пародии на оригинальные работы не являются нарушением авторских прав.

В 2010 году состоялась 82-я церемония вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе.

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